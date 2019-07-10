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Премьер Украины не согласился с решением президента отменить парад в День независимости

При этом Владимир Гройсман поддержал инициативу Владимира Зеленского направить 300 млн гривен на повышение выплат военным

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман не согласился с решением президента Владимира Зеленского отменить военный парад, который в последние годы традиционно проводится в Киеве в День независимости 24 августа.

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Глава государства 9 июля объявил, что это мероприятие слишком дорогостоящее, а средства лучше направить на премии военнослужащим.

В ходе заседания правительства в среду Гройсман заявил, что поддерживает инициативу президента направить 300 млн гривен на повышение выплат военным. "Но и военный парад также нужно провести", - считает он.

В этой связи премьер поручил Минфину и Минобороны "тщательно посчитать стоимость проведения парада и источники его финансирования. "У меня есть мысли по поводу того, где мы найдем деньги не за счет социальных выплат", - сказал Гройсман.

Правда, премьер оговорился, что окончательное решение все равно будет принимать президент как верховный главнокомандующий.

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УкраинаГройсман, Владимир БорисовичЗеленский, Владимир Александрович
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