Минобороны Великобритании сообщило о разработке лазерного и радиочастотного оружия

ЛОНДОН, 10 июля. /Корр. ТАСС Игорь Броварник/. Министерство обороны Соединенного Королевства занимается разработкой сверхсовременного лазерного и радиочастотного оружия, которое может "произвести революцию на поле боя". Об этом во вторник сообщила пресс-служба британского оборонного ведомства.

В планах минобороны значится создание трех образцов оружия направленной энергии (ОНЭ) для изучения потенциала технологии и ускорения ее внедрения с целью боевого применения.

В ведомстве при этом отметили, что разрабатываемые комплексы "могут питаться от двигателя автомобиля или генератора, что значительно снижает их эксплуатационные расходы и обеспечивает беспрецедентную универсальность на линии фронта".

Ожидается, что новые комплексы пройдут испытания в 2023 году на кораблях военно-морских сил и машинах сухопутных войск, после чего они могут быть задействованы во всех трех видах Вооруженных сил Соединенного Королевства. Как следует из сообщения, минобороны намерено инвестировать в разработку ОНЭ до £130 млн ($162 млн).

В ведомстве также информировали, что позднее в этом году будет протестирован опытный образец лазерной установки Dragonfire.

Лазерное оружие используется для уничтожения вражеских беспилотных летательных аппаратов и ракет, в то время как радиочастотное оружие предназначено для выведения из строя электронного оборудования противника.