Египет опроверг информацию о запрете на проход иранского танкера через Суэцкий канал

ТАСС, 10 июля. Египетские власти не запрещали иранскому нефтяному танкеру пересекать Суэцкий канал. Об этом сообщил в среду телеканал Al Mayadeen со ссылкой на заявление главы Управления по эксплуатации Суэцкого канала Мухаба Мамиша.

По словам чиновника, иранский танкер, перевозящий нефть в Сирию через Суэцкий канал, не подвергался каким-либо ограничительным мерам со стороны египетских властей. Мамиш добавил, что "задерживать суда можно лишь в двух случаях: когда на это есть санкция ООН и когда зафиксированы какие-либо нарушения". Он подчеркнул, что "торговля нефтью, как и торговля оружием, является законной с точки зрения международного права".

Ранее ряд ближневосточных СМИ сообщили, что египетские власти запретили иранскому нефтяному танкеру, направляющемуся в Сирию, входить в воды Суэцкого канала.

4 июля власти Гибралтара задержали танкер Grace 1 под флагом Панамы. По официальной версии, причина инцидента заключается в том, что он доставлял иранскую нефть в Сирию в нарушение санкций. Как заявил исполняющий обязанности министра иностранных дел Испании Жозеп Боррель, задержание было произведено по запросу США.