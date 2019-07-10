Замглавы британского МИД: Джонсон пожертвовал послом в США в угоду личным интересам

ЛОНДОН, 10 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД Великобритании Алан Данкан обвинил в среду фаворита премьерской гонки Бориса Джонсона в том, что он пожертвовал судьбой посла Соединенного Королевства в США Кима Дэррока в своих собственных интересах. Так расценил Данкан в интервью Би-би-си отказ Джонсона поддержать Дэррока во время состоявшихся накануне теледебатов.

"Он фактически бросил этого превосходного дипломата под автобус в угоду своим личным интересам", - заявил Данкан.

Во время дебатов со своим соперником по борьбе за пост нового лидера тори Джереми Хантом, прошедших во вторник на телеканале Ай-ти-ви, Джонсон дважды уклонился от ответа на вопрос, отзовет ли он, в случае своей победы, из Вашингтона Дэррока, который оказался в центре дипломатического скандала из-за высказываний в адрес президента США Дональда Трампа и его администрации. В то же время Хант, занимающий в настоящее время пост главы МИД, сказал, что, если он станет премьером, то посол в Вашингтоне останется прежним.

В среду Дэррок официально объявил о своей отставке с должности посла в США. Поддержку ему выразил не только Хант, но и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, которая напомнила, что во вторник "весь кабинет министров выразил поддержку сэру Киму". По ее словам, Дэррок посвятил всю свою жизнь служению Соединенному Королевству и страна находится перед ним в неоплатном долгу.

Бориса Джонсона весть об отставке Дэррока застала в тот момент, когда он в рамках своей предвыборной кампании посещал один из пабов. "Дипломатические сообщения таких заслуженных госслужащих, как сэр Ким, не должны никуда утекать, никто не должен это комментировать, и, на мой взгляд, их карьера не должна становиться предметом публичного обсуждения", - так охарактеризовал "премьер в ожидании", коим многие считают Джонсона, ситуацию вокруг ухода с поста известного британского дипломата.

Скандал вокруг дипломатических депеш

Дональд Трамп во вторник раскритиковал деятельность посла Великобритании в США, назвав дипломата на своей странице в Twitter "чванливым глупцом". Причиной резких выпадов американского президента в адрес британского посла стали опубликованные 6 июля на сайте газеты Daily Mail выдержки из сообщений, которые Дэррок направлял своему руководству. В материалах, поступавших от него в Лондон с 2017 года и до последнего времени, содержалось много нелестных характеристик главы Белого дома и его команды: администрацию Трампа посол называл некомпетентной и беспомощной, а самому президенту предрекал позорный конец карьеры. Дэррок также допускал возможность того, что "российские финансисты" давали деньги в долг Трампу или членам его семьи.

В понедельник Трамп заявил, что Вашингтон больше не будет иметь дело с Дэрроком, а также подверг критике премьер-министра Великобритании Терезу Мэй.