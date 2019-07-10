Делегация РФ: смена президента на Украине не улучшила положение в области прав человека

ЖЕНЕВА, 10 июля. /ТАСС/. Положение в области прав и свобод на Украине после смены президента не улучшилось: Киев игнорирует Минские соглашения и свои обязательства в рамках "нормандского формата", ничего не сделано для отмены запрета на использование русского языка. Об этом заявила в среду на 41-й сессии Совета ООН по правам человека (СПЧ) в Женеве делегация России.

"После смены президентской власти мы, к сожалению, не наблюдаем улучшения ситуации в области прав человека", - заявил, выступая на заседании, посвященном Украине, представитель российской делегации Юрий Михеев. Нарушения, задокументированные в докладах Наблюдательной миссии ООН, "не расследуются, меры по восстановлению в правах не принимаются". "Ничего не сделано для отмены запрета на использование русского языка", - подчеркнул дипломат.

"Тревогу вызывает ситуация со свободой слова", - продолжил он. "Если даже телемост между обычными, подчеркиваю, обычными гражданами назван провокацией и запрещен под давлением радикалов, то о какой демократии в этой стране можно говорить? - отметил Михеев. - Правозащитники и общественные активисты отправляются в тюрьму под надуманными обвинениями в госизмене. Бесчинствуют радикалы, продолжается разгул неонацизма".

По словам представителя делегации РФ, "предстоит понять, как новые украинские власти будут выполнять обозначенную [президентом] Владимиром Зеленским в инаугурационной речи задачу прекращения войны в Донбассе". "Украина упорно игнорирует не только Минские соглашения, но и свои обязательства в рамках "нормандского формата", - констатировал он. В Донбассе киевские власти "продолжают неизбирательные обстрелы населенных пунктов", "не сделано никаких шагов по облегчению жизни населения, выплате пенсий и пособий".

Михеев расценил как абсолютно несостоятельные и нелепые попытки Украины на всех уровнях, в том числе в СПЧ, "списать все нарушения на якобы внешнее вмешательство со стороны России". Речь может идти только о "планомерной политике властей в Киеве по ущемлению всех прав человека над надуманным предлогом", пояснил дипломат. Российская делегация призвала СПЧ и Наблюдательную миссию ООН "уделить ситуации на Украине самое серьезное внимание".

СПЧ - межправительственный орган системы ООН, создан в 2006 году. В его составе - 47 государств, каждое из которых избирается большинством голосов членов Генассамблеи ООН путем прямого тайного голосования. Россия в этом году не входит в СПЧ, но активно участвует в его работе.