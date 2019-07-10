Вице-премьер и глава МВД Италии опроверг, что получает финансирование из Москвы

РИМ, 10 июля. /ТАСС/. Вице-премьер и глава МВД Италии, лидер одной из двух правящих партий Маттео Сальвини заявил, что никогда не получал финансирование от представителей России. Его слова приводит в среду ANSA.

"Никогда не взял ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки у России", - сказал политик. Он отметил, что уже подавал иск за клевету на издания и людей, которые утверждают, что его партия "Лига" получает финансирование из Москвы. "Я уже подавал иски в прошлом. Сделаю это и сегодня, и завтра, и послезавтра", - подчеркнул Сальвини. Он известен положительными высказываниями о руководстве РФ и призывами отменить антироссийские санкции.

Политические оппоненты и некоторые журналисты не в первый раз пытаются уличить "Лигу" в том, что она финансово связана с РФ. Новая публикация о финансировании из Москвы избирательной кампании Сальвини на европейских выборах появилась в британском издании Buzzfeed, уточняет ANSA. Речь идет о последнем визите Сальвини в Москву в октябре прошлого года.

Ранее итальянский еженедельник l'Espresso опубликовал подобное расследование, в котором связал незаконное финансирование с заключением контрактов на поставку нефти. В статье упоминались итальянская Eni и "Роснефть". Обе компании опровергли ничем не подкрепленные выводы журналистов.

На последних выборах в Европарламент "Лига" получила почти 35% голосов избирателей, закрепив статус лидирующей партии страны. "Лига" и "Единая Россия" подписали меморандум о межпартийном сотрудничестве. Сальвини присутствовал на ужине с участием премьер-министра Джузеппе Конте, прочих министров кабинета и представителей гражданского общества и мира культуры с президентом РФ Владимиром Путиным, который 4 июля побывал с официальным визитом в Италии.