Фон дер Ляйен: Евросоюз должен быть готов к диалогу с Россией

БРЮССЕЛЬ, 10 июля. /ТАСС/. Кандидат на пост главы Еврокомиссии (ЕК) немка Урсула фон дер Ляйен считает, что Евросоюз должен быть готов к диалогу с Россией. Об этом она заявила в среду в Европарламенте в Брюсселе, сообщил депутат Андрус Ансип.

"Позиция фон дер Ляйен по Крыму - аннексия является нарушением международного права, нам нужна единая и сильная политика ЕС-Россия, а также нужно быть готовыми к диалогу с Россией", - сказал Ансип.

Ранее трехдневный саммит ЕС определил кандидатуру министра обороны Германии фон дер Ляйен на пост главы Еврокомиссии - наиболее важную должность, которая дает самые широкие реальные полномочия. Лидеры ЕС выдвинули и. о. премьера Бельгии Шарля Мишеля на пост главы Евросовета, и. о. министра иностранных дел Испании Жозепа Борреля - на должность главы дипломатии ЕС, директора-распорядителя Международного валютного фонда Кристин Лагард - на пост главы Европейского Центробанка.