Союз журналистов Украины считает запугиванием вызов на допрос в ГПУ журналиста NewsOne

"Держитесь! Этот допрос - это реально форма запугивания, а не попытки прояснить ситуацию. Нынешняя ГПУ не защитила ни журналистов, ни медиа от атак - доверия нет", - написал Томиленко в комментарии к посту генерального продюсера телеканала Василия Голованова в Facebook, который получил повестку на допрос в ГПУ за 24 минуты до назначенного для явки времени.

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко заявил, что НСЖУ считает запугиванием вызов на допрос в Генпрокуратуру журналиста телеканала NewsOne за намерение провести телемост с российским государственным телеканалом "Россия-1".

Генеральная прокуратура Украины завела уголовные дела против телеканала NewsOne по статьям о финансировании терроризма и госизмене. В свою очередь Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую проверку телеканала NewsOne из-за намерения провести телемост с российским телеканалом "на предмет соблюдения требований в части разжигания ненависти". При этом Нацсовет обратился к Верховной раде с просьбой расширить полномочия совета. Также Нацсовет обратился к Совету национальной безопасности и обороны (СНБО), Службе безопасности Украины (СБУ) и министерству внутренних дел с целью принятия мер реагирования.

Президент Владимир Зеленский назвал анонсированный NewsOne телемост с телеканалом "Россия-1" пиар-ходом перед парламентскими выборами на Украине, которые состоятся 21 июля.