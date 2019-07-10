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Армения осудила действия Турции у побережья Кипра

Действия Анкары подвергают риску стабильность и безопасность в регионе, отметили в армянском внешнеполитическом ведомстве

ЕРЕВАН, 10 июля. /ТАСС/. Армения выражает свою обеспокоенность в связи с попыткой Турции провести буровые работы в целях осуществления геологоразведочных работ в исключительной экономической зоне Кипра. Такое заявление в среду распространил МИД республики.

"Мы выражаем глубокое беспокойство попыткой Турции провести буровые работы на северо-восточной части Кипра. Действия Анкары в восточной части Средиземноморья подвергают риску стабильность и безопасность в регионе. Мы выражаем полную поддержку Кипру и его народу и призываем Турцию прекратить все действия в исключительной экономической зоне Кипра", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства республики.

Анкара, оспаривающая границы исключительной экономической зоны Кипра, ранее направила в район судно "Фатих", заявив, что бурение продлится до 3 сентября. 10 июня власти Республики Кипр санкционировали арест членов экипажа турецкого бурового судна "Фатих". Несмотря на это, 4 июля Турция направила второе буровое судно "Явуз" к Кипру для проведения геологоразведочных работ на шельфе.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил о готовности страны защищать права турок-киприотов на шельфовые месторождения, в том числе с применением вооруженных сил.

Теги
АрменияТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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