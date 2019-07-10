{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация вокруг ядерной программы Ирана

Зариф считает противоречивым созванное по запросу США заседание МАГАТЭ по ядерной сделке

Вашингтон не имеет права поднимать вопросы о СВПД, отметил глава МИД Ирана

ТАСС, 10 июля. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает противоречивым решение созвать по инициативе США заседание Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), посвященное ядерной сделке. Об этом он написал в среду на своей странице в Twitter.

"Ирония заседания МАГАТЭ, созванного по запросу США, в том, что Вашингтон не принимает ядерную сделку, нарушает ее и наказывает тех, кто придерживается соглашения", - заявил Зариф. По его мнению, "США не имеют права поднимать вопросы о СВПД [Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе]. Он добавил, что "Иран, согласно 15 докладам МАГАТЭ, полностью соблюдает ядерную сделку".

8 июля МАГАТЭ сообщило, что Иран превысил ограниченный ядерной сделкой уровень обогащения урана в 3,67%, а ранее информировало о превышении Ираном лимита запасов в 300 кг низкообогащенного урана.

В Вене 10 июля пройдет специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на тему развития событий вокруг иранского ядерного досье. Запрос о проведении сессии направило постпредство США при международных организациях в Вене, которое уверено, что международное сообщество должно привлечь к ответственности Тегеран. Во вторник Великобритания, Германия, Франция и ЕС выразили обеспокоенность ситуацией вокруг иранского атома.

Теги
ИранГерманияВеликобританияФранцияСитуация вокруг ядерной программы ИранаЗариф, Мохаммад Джавад
Кризис на Украине
Медведчук: вопрос о мире на востоке Украины стоит во главе парламентской кампании в стране
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" считает, что без сотрудничества с Россией достичь мира в Донбассе невозможно
Читать полностью