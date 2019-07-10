Зеленский заявил, что не допустит монополии пророссийских сил на телевидении

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не допустит монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами.

"Во время войны любые люди, у которых не проукраинское видение, не могут монополизировать украинский канал. Мы должны с этим разбираться", - сказал Зеленский, отвечая в ходе рабочей поездки в Борисполь Киевской области на вопрос о планировавшемся украинским телеканалом NewsOne телемосте с РФ.

Как сообщает пресс-служба президента, тот подчеркнул, что вопрос недопустимости таких информационных монополий "будет урегулирован на законодательном уровне после избрания нового состава Верховной рады". В этом контексте Зеленский упомянул главу политического совета "Оппозиционной платформы - За жизнь" Виктора Медведчука, подчеркнув, что не даст таким людям "монополизировать украинское телевидение".

Ранее с инициативой о проведении телемоста Киев - Москва выступили российский и украинский телеканалы "Россия-1" и NewsOne. Инициатива вызвала бурные протесты на Украине, зазвучали призывы лишить канал лицензии. В понедельник днем NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз физической расправы в адрес журналистов.

Тем не менее, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку телеканала. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против телеканала по статьям о госизмене и о финансировании терроризма.