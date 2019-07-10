Медведчук: вопрос о мире на востоке Украины стоит во главе парламентской кампании в стране

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Вопрос о мире на востоке Украины стоит во главе парламентской кампании в стране, заявил глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук на встрече в Москве с премьер-министром РФ и главой партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.

Медведчук отметил, что без сотрудничества с Россией достичь мира в Донбассе невозможно.

Он также выступил за налаживание межпартийных контактов с РФ. "Это звено мирного диалога", - сказал он.

Вместе с ним во встрече принимает участие сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко.