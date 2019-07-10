NewsOne потребовал прекратить давление на журналистов

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Украинский телеканал NewsOne потребовал от властей прекратить давление на своих журналистов, которое усилилось после инициативы о проведении телемоста с Россией. Об этом говорится в заявлении коллектива NewsOne, опубликованном в среду на сайте телеканала.

NewsOne обвинили в госизмене и терроризме за попытку провести телемост с Россией

"Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины открыли уголовное дело, по которому уже пришли повестки с вызовом на допрос, не утихают публичные обвинения со стороны глав органов государственной власти, а также целого ряда политических сил - все это является прямым давлением на журналистов и весь творческий коллектив телеканала NewsOne" - говорится в заявлении.

Коллектив телеканала потребовал от власти "немедленно прекратить травлю и давление в преддверии выборов, а также соблюдать законы Украины".

Ранее NewsOne совместно с телеканалом "Россия-1" выступили с инициативой о проведении телемоста Киев - Москва. Идея вызвала бурные протесты на Украине, зазвучали призывы лишить канал лицензии. 8 июля NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз физической расправы в адрес журналистов.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку телеканала. Генеральная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по статьям о госизмене и о финансировании терроризма.