Постпред США: Вашингтон готов к переговорам с Ираном по атому без предварительных условий

ВЕНА, 10 июля. /ТАСС/. США призывают власти Ирана отменить решение о частичной приостановке обязательств в ядерном соглашении и готовы к переговорам с Ираном без предварительных условий. Об этом заявила в среду постоянный представитель США при международных организациях в Вене Джеки Уолкотт на спецсессии Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по вопросу иранской ядерной сделки.

"Мы призываем Иран отменить свои недавние ядерные шаги и прекратить любые планы относительно дальнейших решений. Соединенные Штаты ясно дали понять, что мы открыты для переговоров без предварительных условий и что мы предлагаем Ирану возможность полной нормализации отношений", - говорится в заявлении постоянного представителя США.

По ее словам, все члены Совета управляющих МАГАТЭ должны настоятельно призвать Иран немедленно начать переговоры в направлении мирного дипломатического урегулирования. "Мы по-прежнему готовы и ждем такого дипломатического участия", - отметила она.

В Вене в среду проходит специальное заседание Совета управляющих МАГАТЭ на тему развития событий вокруг иранского ядерного досье. Запрос о проведении сессии направило постпредство США при международных организациях в Вене, которое уверено, что международное сообщество должно привлечь к ответственности власти Ирана после их шагов в отношении ядерного соглашения. 8 июля МАГАТЭ подтвердило, что Иран превысил уровень обогащения урана в 3,67%, который был ограничен ядерной сделкой. 1 июля в МАГАТЭ информировали, что Иран превысил лимит запасов в 300 кг низкообогащенного урана, который был разрешен ядерной сделкой. Генеральный директор агентства доложил Совету управляющих о каждом отдельном шаге иранских властей.