Медведчук просил Медведева продолжить отмену санкций в отношении Украины

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук сообщил, что в среду на встрече с премьер-министром РФ и главой партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым попросил продолжить отмену санкций в отношении украинских предприятий.

"Мы вернулись к теме тарифов и цен на газ, мы вернулись к отдельным вопросам. Попросили продолжить хотя бы пока в одностороннем порядке отмену санкций, которые имеют место в отношении украинских предприятий", - сказал он по итогам встречи, на которой также присутствовали соучредители "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко и Вадим Рабинович.

Юрий Бойко в этой связи уточнил, что на встрече говорили об открытии российского рынка для ряда товаров украинских предприятий, которые традиционно поставлялись в РФ, а в настоящее время из-за взаимных санкций практически остановлены.

"Мы уже перешли в практическую стадию решения этого вопроса, так как председатель правительства РФ взял на рассмотрение наши конкретные предложения, которые касаются производства картонной тары и сельхозпроизводителей, - сообщил Бойко. - Это примерно 5 тыс. рабочих мест и объем поставок на уровне порядка 100 млн долларов. Это существенная помощь нашим производителям".

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