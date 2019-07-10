Трамп пообещал значительно ужесточить санкции против Ирана

ВАШИНГТОН, 10 июля. /ТАСС/. США в ближайшее время в значительной степени ужесточат действующий санкционный режим против Ирана.

Соответствующее сообщение разместил в среду в Twitter президент Дональд Трамп.

"Иран долгое время втайне обогащал [уран], что является грубейшим нарушением сделки на $150 млрд, заключенной [бывшим госсекретарем] Джоном Керри и администрацией [44-го президента США Барака] Обамы. Не забывайте, что срок этой сделки должен был истечь через несколько лет. Санкции [против Ирана] скоро будут усилены в значительной степени!" - написал глава государства, говоря о Совместном всеобъемлющем плане действий по иранской ядерной программе.

Речь идет о том, что в рамках СВПД власти США разблокировали иранские активы, которые ранее были заморожены из-за санкций.

В среду спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук заявил, что Вашингтон введет новые санкции против Тегерана в связи с тем, что, по мнению американской стороны, иранские власти не меняют своей политики без внешнего давления.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. По версии иранской стороны, оставшиеся участники сделки, прежде всего европейцы, не в полной мере исполняют свои обязательства в экономической части соглашения, поэтому сделка в ее нынешнем виде не имеет смысла.

Ровно через год - 8 мая 2019 года - Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.