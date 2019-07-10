Медведчук назвал чрезмерно завышенными ожидания в отношении Зеленского

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Ожидания в отношении президента Украины Владимира Зеленского завышены. Такое мнение высказал председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.

"Ожидания очень высокие, я бы сказал, чрезмерно завышенные в отношении господина Зеленского. Как это будет и чем это закончится - мы не знаем", - сказал Медведчук.

Представитель украинской оппозиции подчеркнул, что, когда население страны голосовало за Зеленского, это во многом было своего рода протестное голосование. "Понятно, что это в большинстве своем голоса против Порошенко, против тогда действующего режима", - подчеркнул он.

Председатель политсовета "Оппозиционной платформы - За жизнь" обратил также внимание, что на юго-востоке Украины действующий президент этой страны получил 86-88% голосов. "Как вы думаете, они голосовали за НАТО, они голосовали за дискриминацию русского языка, они голосовали за продолжение боевых действий, они голосовали за не установление мира? Думаю, что нет", - констатировал Медведчук, отметив, что жители юго-востока Украины оказали Зеленскому большую поддержку, чем граждане, проживающие в других частях страны.

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