Бойко заявил, что Киев паразитирует на теме войны

МОСКВА, 10 июля. /ТАСС/. Нынешняя украинская власть паразитирует на теме войны. Такую точку зрения высказал в среду сопредседатель партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко, комментируя ситуацию в связи с вынужденной отменой телемоста между Украиной и Россией.

"Считаю правильной отмену телемоста с Россией из-за угроз журналистам, но расцениваю случившееся как паразитирование власти на теме войны", - сказал он после встречи в Москве с премьер-министром РФ и председателем партии "Единая Россия" Дмитрием Медведевым.

В ней приняли также участие глава политсовета украинской партии Виктор Медведчук и второй сопредседатель Вадим Рабинович.

В свою очередь Виктор Медведчук заявил, что считает ситуацию вокруг отмены телемоста с Россией "преступлением власти против журналистов". "Это преступление власти против свободы слова, против журналистов, это давление, попытка сделать прессу ручной",- подчеркнул он.

В минувшее воскресенье стало известно об инициативе российского и украинского телеканалов "Россия-1" и NewsOne провести телемост Киев - Москва "Надо поговорить". Инициатива вызвала бурные протесты на Украине, зазвучали призывы лишить украинский канал лицензии. В понедельник днем NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз физической расправы в адрес журналистов.

Тем не менее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку телеканала. Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) завела уголовное дело против телеканала по статьям о госизмене и о финансировании терроризма.