Правительство Болгарии одобрило покупку истребителей F-16 Block 70 у США

СОФИЯ, 10 июля. /ТАСС/. Правительство Болгарии одобрило в среду проект соглашения с США о покупке восьми истребителей F-16 Block 70 у компании Lockheed Martin.

"Кабмин принял проект международного договора о приобретении истребителей F-16 Block 70, а также международные договоры о приобретении для них боеприпасов, многофункциональной системы распределения информации и связанного с ней оборудования", - сообщила правительственная пресс-служба.

Вице-премьер и министр обороны Красимир Каракачанов сообщил на брифинге, что стоимость сделки составит $1,256 млрд, причем эта сумма может быть снижена на $60 млн в случае одобрения предложения в Конгрессе США.

"В рамках соглашения в Болгарии будут построены заводы по ремонту оборудования самолетов, также США помогут в разработке дронов", - отметил Каракачанов.

Соглашение между Болгарией и США о покупке самолетов должно быть одобрено Народным собранием (парламентом) страны, после чего будет подписано.

В первоначальном варианте американская администрация приняла решение продать Болгарии истребители F-16C/D Block 70/72 и сопутствующее оборудование к ним на общую сумму в $1,673 млрд. Разрешение было получено на продажу восьми самолетов, а также сопутствующего оборудования и боеприпасов к ним, подготовку пилотов. Однако в результате переговоров сумму сделки удалось снизить на $417 млн.