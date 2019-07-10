В итальянской партии "Лига" назвали политической атакой публикации о финансировании из РФ

РИМ, 10 июля. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Представитель итальянской партии "Лига", глава ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлука Савоини назвал политической атакой публикации о получении финансирования партии из РФ. Савоини, который упоминается в публикации англоязычного сайта BuzzFeedNews, прокомментировал ТАСС данную информацию.

"Это - очередная политическая нападка, совершенно беспочвенная. Мы ни от кого никогда не получили и рубля. Поэтому это лишь пустые слова", - заявил Савоини. Ранее заявления о получении финансирования из Москвы опроверг вице-премьер и глава МВД Италии, лидер одной из двух правящих партий - "Лига" Маттео Сальвини.

BuzzFeedNews опубликовал расшифровку разговора человека, которого называют Савоини, с якобы некими россиянами, которые предлагают финансирование партии через контракт на поставку нефти. Утверждается, что встреча состоялась в октябре прошлого года во время последней поездки Сальвини в Москву.

В конце февраля итальянский еженедельник L'Espresso опубликовал свое эксклюзивное расследование на эту тему. В статье упоминались не только Савоини, но и энергетические гиганты Eni (ЭНИ) и "Роснефть". Обе компании выступили с опровержением предположений журналистов, что они могут быть вовлечены в финансирование каких-либо политических партий. Кроме того, еженедельник утверждал, что в ходе однодневной поездки Сальвини инкогнито встретился с вице-премьером РФ Дмитрием Козаком. Российский политик также через своего официального представителя опроверг эту информацию.