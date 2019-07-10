Глава МИД Грузии: власти республики должны заботиться о соотечественниках в РФ

ТБИЛИСИ, 10 июля. /ТАСС/. Власти Грузии должны всегда думать о соотечественниках, проживающих в России, и не создавать им дополнительных проблем. Об этом в среду заявил журналистам глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Он призвал думать о том, как ухудшение отношений может сказаться на проживающих в РФ гражданах Грузии. В этой связи он упомянул события 2006 года, когда, по утверждениям Тбилиси, из России были выдворены граждане республики. "Хотели ли бы мы вновь встать перед таким фактом? Правительство должно заботиться о своих гражданах. Кто бы отвечал потом за то, что случилось бы с сотнями тысяч грузин, которые живут в России?", - сказал Залкалиани.

Глава МИД вновь назвал события, происходящие в Грузии, провокацией, направленной на ухудшение отношений с Россией и обвинил в этом "безответственные силы".

С понедельника вступил в силу указ президента РФ Владимира Путина от 21 июня, согласно которому российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Грузии. Также вступило в силу решение Министерства транспорта России от 22 июня о приостановке полетов грузинских авиакомпаний на территорию РФ.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.

В воскресенье журналист оппозиционной грузинской телекомпании "Рустави 2" Георгий Габуния в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России. Его высказывания резко осудили президент Грузии Саломе Зурабишвили, премьер-министр Мамука Бахтадзе, глава парламента Арчил Талаквадзе, бывший спикер парламента Ираклий Кобахидзе, мэр Тбилиси Каха Каладзе. Критике телеведущего подверг и гендиректор телеканала Ника Гварамия. Выходка Габунии вызвала негативные отклики среди большого числа грузинских пользователей Facebook.