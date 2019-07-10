Reuters: обвинительный механизм ОЗХО займется расследованием инцидента в сирийской Думе

ГААГА, 10 июля. /ТАСС/. Обвинительный механизм, созданный в ОЗХО, одним из первых проведет расследование инцидента с возможными применением химического оружия в сирийском городе Дума. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, новая группа по расследованию и установлению виновных в применении химического оружия "определила первые инциденты для расследования, которые будут проведены в ближайшие три года". Речь идет "о девяти случаях возможного применения химоружия в Сирии, в том числе в Думе в апреле 2018 года".

Решение о создании обвинительного механизма в ОЗХО, имеющего право устанавливать виновных в применении химического оружия, было принято в июне 2018 года на специальной сессии Конференции государств - участников ОЗХО (КГУ). В ноябре 2018 года на очередной сессии КГУ был принят бюджет организации на 2019 год, в котором предусмотрено выделение €2,4 млн на атрибутивный механизм, после чего ОЗХО начала наем персонала. Россия, Индия, Иран, Китай и ряд других государств выступали против создания механизма, отмечая, что организация тем самым вторгается в сферу исключительных прерогатив СБ ООН. Во вторник гендиректор ОЗХО Фернандо Ариас, выступая на 91-й сессии исполсовета организации, сказал, что механизм создан и приступил к своей работе.

В марте этого года постпред РФ при организации Александр Шульгин уже заявлял, что инцидент в Думе может стать одной из первых ситуаций, по которой обвинительный механизм ОЗХО сделает свои выводы. При этом эксперты, по его убеждению, скорее всего, возложат ответственность за произошедшее на официальный Дамаск.

Сообщения о применении химического оружия в сирийской Думе 7 апреля 2018 года распространил ряд неправительственных организаций, в том числе "Белые каски". Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химического оружия.

14 апреля 2018 года США, Великобритания и Франция без санкции Совета Безопасности ООН нанесли массированный удар по Сирии. Нападению подверглись научно-исследовательский центр в Дамаске, штаб Республиканской гвардии, база ПВО, несколько военных аэродромов, армейские склады. По информации Минобороны России, из 103 крылатых ракет, выпущенных в ночь на 14 апреля по Сирии, ПВО этой страны удалось сбить 71. Вашингтон, Лондон и Париж заявили, что удары являются ответом на предположительное применение химического оружия в городе Дума.

Доклад ОЗХО по Думе объемом более 100 страниц был распространен 1 марта среди государств - членов организации и передан Совету Безопасности ООН. В нем отмечается, что в городе имело место использование токсичного химиката, содержащего хлор, в качестве оружия.