Партия Тимошенко решила поддержать Зеленского

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Партия "Батькивщина", лидером которой является Юлия Тимошенко, готова поддерживать нового президента Украины Владимир Зеленского, "чтобы Украина не теряла еще пять лет". Об этом сама Тимошенко заявила в среду в эфире телеканала NewsOne.

"Мы приняли решение, учитывая наш опыт, а нашей партии вчера было 20 лет, <...> всем нашим опытом, силами, возможностями поддержать нового президента, чтобы Украина не потеряла еще пять лет", - отметила она.

Тимошенко пояснила, что такое решение связано с тем, что ее политическая сила видит после избрания Зеленского главой государства "окно возможностей". "Я хочу поверить, что сейчас есть уникальное окно возможностей, которое после президентских выборов открылось перед Украиной, что оно не будет потеряно, время не будет испорчено, и мы сможем вместе сделать так, чтобы люди почувствовали, что страна меняется и жизнь поворачивается к ним лицом", - заявила Тимошенко.

Ранее лидер "Батькивщины" заявляла, что выступает за объединение с партиями "Слуга народа" Зеленского и "Голос" Святослава Вакарчука в некоторых одномандатных округах, чтобы противостоять кандидатам от "Европейской солидарности" Петра Порошенко.