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Кризис на Украине

Зеленский поручил Генштабу жестко реагировать на попытки вооруженных провокаций в Донбассе

Президент Украины назвал обстрел автомобиля ВСУ в селе Гранитное попыткой сорвать минский процесс

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский поручил начальнику Генштаба усилить активность Вооруженных сил по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе в связи с обстрелом в селе Гранитное Донецкой области и гибелью украинского военнослужащего. Об этом сообщила в среду пресс-служба офиса президента.

"Глава государства поручил начальнику Генерального штаба - главнокомандующему Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслану Хомчаку максимально усилить активность подразделений ВСУ по выявлению и обезвреживанию диверсионных групп и мгновенно и жестко реагировать на любые другие попытки вооруженных провокаций против украинских мирных граждан и военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Президент заявил, что "обстрел автомобиля ВСУ в селе Гранитное - это попытка сорвать минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате. "Но расчеты провокаторов не оправдаются. Наша приверженность дипломатическим решением неизменная", - подчеркнул Зеленский.

По данным украинской стороны, инцидент произошел на выезде из села Гранитное в сторону КПП "Гнутово".

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УкраинаКризис на УкраинеЗеленский, Владимир Александрович
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