Генсек ООН приветствовал решение РФ ратифицировать Парижское соглашение по климату

ООН, 10 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш приветствовал решение России начать процедуру ратификации Парижского соглашения по климату.

"Я приветствую сделанное в преддверии саммита ООН по климату объявление правительства России о начале ратификации Парижского соглашения", - написал он в среду в своем Twitter.

"Мы можем победить в битве против климатических изменений, но только если все приложат для этого максимальные усилия", - подчеркнул глава всемирной организации.

Ранее в Министерстве природных ресурсов и экологии РФ сообщили, что в правительство внесено предложение о ратификации Парижского соглашения по климату, которое было подписано 12 декабря 2015 года во французской столице. Государства, ратифицировавшие этот документ, условились не допустить повышения средней температуры на планете к 2100 году более чем на 2 градуса Цельсия по сравнению с доиндустриальной эпохой.

В 2017 году серьезным ударом стало решение президента США Дональда Трампа выйти из соглашения, поскольку оно, по его мнению, тормозит развитие американской экономики.