Жители Узбекистана считают, что ядерная энергетика выгодна для их страны

ТАШКЕНТ, 10 июля. /ТАСС/. Республиканский центр изучения общественного мнения "Ижтимоий фикр" провел опрос, в ходе которого большинство жителей Узбекистана высказали мнение, что строительство АЭС выгодно республики. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства энергетики Узбекистана.

"Как показало исследование, более половины опрошенных (69,5%) достаточно информированы об атомной энергетике. При этом респонденты отмечали важность использования мирного атома как для обеспечения потребностей в электроэнергии, так и для экономии природных ресурсов, таких как газ", - говорится в сообщении.

В ходе опроса выяснилось, что узбеки не только одобряют строительство АЭС, но и гордятся этим. "83% респондентов согласились с утверждением "я буду гордиться АЭС, построенной в Узбекистане" и 85,6% - с утверждением "я буду поддерживать деятельность АЭС", - свидетельствуют результаты опроса.

Опрос показал также, что каждый второй респондент желает работать на строительстве или эксплуатации АЭС. Причем особо сильно это желание выражено у молодежи (71,6%).