СМИ: глава телеканала "1+1" может сменить Кличко на посту главы Киевской горадминистрации

КИЕВ, 10 июля. /ТАСС/. Глава телеканала "1+1" Александр Ткаченко может возглавить Киевскую городскую госадминистрацию (КГГА).

"Уже в эту пятницу (президент) Владимир Зеленский назначит Александра Ткаченко главой КГГА. Также будут заменены все заместители, кроме двоих - Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна", - сообщило издание "КиевVласть" со ссылкой на источник, близкий к руководству Офиса президента.

По словам второго источника из президентской партии "Слуга народа", представление Кабмина на назначение Ткаченко до конца недели "должно быть у президента".

Сам Ткаченко пока не прокомментировал свое возможное назначение.

Александр Ткаченко является генеральным директором телеканала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. На внеочередных выборах в Верховную раду Ткаченко баллотируется по списку партии "Слуга народа" под №9.

Действующий мэр Киева и глава КГГА Виталий Кличко, комментируя свою возможную отставку с поста главы столичной госадминистрации, заявлял, что это незаконно и что в таком случае он и его команда будут инициировать внеочередные выборы Киевсовета и мэра столицы.

Имя Александра Ткаченко, как претендента на руководство КГГА и вероятного претендента на пост мэра Киева, циркулирует в столичных политических кругах около месяца. Пока непонятно, состоятся ли местные выборы в срок - осенью 2020 года, или уже этой осенью будут объявлены досрочные местные выборы.

По закону "О столице Украины - городе-герое Киеве", с 2010 года посты киевского городского головы (мэра) и главы горадминистрации могут занимать разные лица, и президент имеет право назначать главу КГГА по своему усмотрению, тогда как мэр - это избираемая должность.