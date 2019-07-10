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Новый посол США в Турции прибыл в Анкару

Дэвид Саттерфилд работал ранее в посольствах Соединенных Штатов в Египте, Ливане, Ираке, Саудовской Аравии и Сирии

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд прибыл в среду в Анкару. Об этом сообщает американское посольство в Турции.

"Мы рады сообщить, что назначенный послом США в Турции Дэвид Саттерфилд прибыл в Анкару. Добро пожаловать в Турцию", - говорится в сообщении диппредставительства на странице в Twitter.

По данным Госдепартамента, Саттерфилд ранее работал в посольствах США в Египте, Ливане, Ираке, Саудовской Аравии и Сирии. Он также возглавлял представительства Многонациональных сил и наблюдателей в Италии. С 2017 года занимал пост помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку.

Предыдущий посол Соединенных Штатов в Турции Джон Басс возглавлял американское диппредставительство в Анкаре с 2014 по 2017 годы. Басс, занимающий ныне должность посла США в Афганистане, покинул Турцию в октябре 2017 года после визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном, когда страны приостановили выдачу неиммиграционных виз.

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