Новый посол США в Турции прибыл в Анкару

АНКАРА, 10 июля. /ТАСС/. Новый посол США в Турции Дэвид Саттерфилд прибыл в среду в Анкару. Об этом сообщает американское посольство в Турции.

"Мы рады сообщить, что назначенный послом США в Турции Дэвид Саттерфилд прибыл в Анкару. Добро пожаловать в Турцию", - говорится в сообщении диппредставительства на странице в Twitter.

По данным Госдепартамента, Саттерфилд ранее работал в посольствах США в Египте, Ливане, Ираке, Саудовской Аравии и Сирии. Он также возглавлял представительства Многонациональных сил и наблюдателей в Италии. С 2017 года занимал пост помощника госсекретаря США по Ближнему Востоку.

Предыдущий посол Соединенных Штатов в Турции Джон Басс возглавлял американское диппредставительство в Анкаре с 2014 по 2017 годы. Басс, занимающий ныне должность посла США в Афганистане, покинул Турцию в октябре 2017 года после визового кризиса между Анкарой и Вашингтоном, когда страны приостановили выдачу неиммиграционных виз.