Reuters: председателем нижней палаты парламента Алжира избрали оппозиционного депутата

ТАСС, 11 июля. Алжирские депутаты вечером в среду согласовали кандидатуру нового председателя Национального народного собрания (нижней палаты парламента), им стал оппозиционный кандидат Слиман Шенин. Такой выбор законодатели сделали на фоне незатихающих в Алжире протестов, главным требованием которых является отставка правящей верхушки, сообщает агентство Reuters.

Шенин сменит на этом посту подавшего 2 июля в отставку Муада Бушареба, представляющего партию "Фронт национального освобождения", которая находится у власти с 1962 года. Новый спикер Национального народного собрания является членом "Союза во имя справедливости, возрождения и развития". В настоящее время обязанности председателя нижней палаты парламента Алжира исполняет Абдарразак Кербаш, его полномочия истекают 17 июля.

Слиман Шенин, которому 47 лет, станет самым молодым спикером за всю историю Национального народного собрания.

"В связи с текущей ситуацией в стране мы сделали выбор в пользу Алжира, а не наших [партийных] интересов", - отметил один из депутатов от правящей партии ФНО.

2 апреля президент Алжира Абдельазиз Бутефлика ушел в отставку на фоне многотысячных протестов. Срок полномочий временного главы государства Абделькадера Бенсалеха истек 9 июля. В связи с этим ряд политологов предсказывает обострение кризиса, вызванное возникновением вакуума власти и нежеланием оппозиции отказываться от своих требований, в числе которых - уход от власти представителей нынешней правящей элиты.

Затянувшийся кризис

Многотысячные манифестации в Алжире не стихают с конца февраля. Сперва люди добивались ухода с поста президента Абдельазиза Бутефлики. После того, как он сложил полномочия, они требуют немедленной отставки других представителей режима, включая не только высокопоставленных чиновников, но и армейскую верхушку.

2 июня Конституционный совет Алжира объявил о невозможности проведения президентских выборов в стране в изначально запланированную дату - 4 июля. Это произошло после того, как документы, поданные двумя единственными выдвиженцами для регистрации их кандидатами на пост главы государства, были отклонены в связи с нарушением сроков подачи бумаг. После этого Конституционный совет объявил о роспуске избирательной комиссии.