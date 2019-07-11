Эксперты: возобновление консультаций не устранило неопределенность в отношениях КНР и США

ПЕКИН, 11 июля. /ТАСС/. Снижение напряженности в торгово-экономических отношениях Китая и Соединенных Штатов не следует воспринимать с излишним оптимизмом, поскольку из-за "недостаточной искренности" Вашингтона по-прежнему не устранен фактор неопределенности. Такую точку зрения высказали в четверг эксперты КНР, опрошенные китайской газетой Global Times .

"Существует настолько много трудностей [при проведении переговоров], что за один раз ничего не удастся решить, - полагает глава отдела исследований вопросов международной торговли Института мировой экономики и политики при Академии наук Китая (Пекин) Дун Янь. - Борьба между Китаем и США может длиться еще очень долго".

По словам его коллеги, директора Института международного бизнеса при Университете международного бизнеса и экономики Сан Байчуаня, ситуацию во взаимоотношениях двух стран по-прежнему сложно прогнозировать, даже несмотря на заинтересованность в устранении трений, которую в последнее время проявил Белый дом. "Очевидно, что КНР заняла очень осторожную позицию и готова к любым сценариям, включая вариант, при котором никакого прорыва в ближайшее время не произойдет", - полагает эксперт.

Он пояснил, что некоторые "позитивные сигналы" и обнадеживающие заявления американских властей пока "не подкреплены реальными действиями, которые бы подтвердили их искренность". Сан Байчуань напомнил, что Соединенные Штаты по-прежнему придерживаются жесткой позиции по отношению к Китаю и не готовы идти на уступки по целому ряду ключевых вопросов, считающихся камнем преткновения и периодически приводящих к обострению ситуации. "Если США не проявят искренность, предстоящие переговоры пройдут безрезультатно", - подчеркнул эксперт.

"Вашингтон продемонстрировал некоторые [добрые намерения], однако, судя по самому характеру [предпринятых им шагов], американская сторона пока действует отнюдь не искренне", - отметил заместитель главы Института исследований международных рынков Министерства коммерции КНР Бай Мин.

Снижение напряженности в отношениях

Во вторник состоялся телефонный разговор между представителем Соединенных Штатов на торговых переговорах Робертом Лайтхайзером, министром финансов США Стивеном Мнучином и вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, главой Минкоммерции Китая Чжун Шанем. В тот же день Белый дом объявил о намерении отменить 25-процентные пошлины на китайскую продукцию стоимостью $34 млн - 110 пунктов торговой номенклатуры, в частности на медицинское оборудование и электронику. По данным гонконгских СМИ, американская делегация на этой неделе должна посетить Пекин для продолжения консультаций.

Китай и США на протяжении нескольких месяцев вели переговоры об урегулировании торговых споров. Последний (11-й) раунд прошел в первой половине мая в американской столице, однако после этого диалог зашел в тупик. 10 мая Вашингтон ввел дополнительные пошлины на китайскую продукцию на сумму $200 млрд, повысив ставку с 10% до 25%. В начале июня правительство КНР предприняло ответные меры в отношении более чем 5 тыс. товарных позиций США в $60 млрд.

Решение о возобновлении консультаций было достигнуто в ходе встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите G20 в Осаке, который прошел 28-29 июня. Американский лидер пообещал не вводить новые тарифы на товары из Китая, а также смягчить ограничения на деятельность китайской телекоммуникационной корпорации Huawei. В ответ Пекин выразил готовность наращивать объемы закупок сельскохозяйственной продукции из Соединенных Штатов.