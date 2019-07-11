Лондон подтвердил попытку Тегерана остановить британское судно в Ормузском проливе

ТАСС, 11 июля. Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что иранские катера пытались остановить британское торговое судно в Ормузском проливе. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства Великобритании.

"Фрегат британских ВМС Montrose был вынужден расположиться между иранскими судами и торговым судном British Heritage и сделать устное предупреждение, после которого они развернулись", - сообщили власти. Как отметили в ведомстве, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять.

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе.

За последние два месяца несколько нефтяных танкеров подверглись нападению в регионе Персидского залива. США и Саудовская Аравия обвиняют в нападениях Иран, который отвергает эти обвинения. 20 июня иранские вооруженные силы сбили американский беспилотник, объявив, что он нарушил воздушное пространство страны, что привело к очередному витку напряженности.

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