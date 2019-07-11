КСИР отрицает причастность к попытке задержания британского танкера в Персидском заливе

ТАСС, 11 июля. Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) опроверг информацию о том, что катера формирования пытались задержать британский танкер в Персидском заливе. Об этом говорится в сообщении пресс-службы КСИР, опубликованном в четверг агентством Fars.

"ВМС КСИР в Персидском заливе внимательно и последовательно исполняют поставленные задачи. За последние 24 часа столкновений с иностранными судами, включая британские корабли, не зафиксировано", - отмечается в заявлении. При этом подчеркивается, что "если будет отдан приказ о задержании иностранного судна, военно-морские силы корпуса способны без промедлений справиться с этой задачей".

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По их данным, танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились катера. Экипажу судна было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Танкер, по данным CNN, сопровождался фрегатом ВМС Великобритании Montrose. Его экипаж настоял на том, чтобы предполагаемые иранские военнослужащие немедленно развернулись и пропустили судно, что они и сделали.

Как сообщило в четверг агентство Reuters, Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что иранские катера пытались остановить британское торговое судно в Ормузском проливе. По данным ведомства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять.