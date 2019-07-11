Туск заявил, что крах СССР "стал благословением для Европы и России"

"Распад Советского союза не был величайшей геополитической катастрофой века. Сегодня в Грузии я хочу сказать громко и четко: крах СССР стал благословением для грузин, поляков, украинцев и всей Восточной и Центральной Европы. И также для русских", - заявил он.

БРЮССЕЛЬ, 11 июля. /ТАСС/. Глава Европейского совета поляк Дональд Туск, прибыв с визитом в Батуми на конференцию "Европейский путь Грузии", посвященную 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство", высказал мнение, что распад СССР "стал благословением" для украинцев, грузин, народов Центральной и Восточной Европы и самих русских. 31 октября он покинет пост главы Европейского совета, поэтому этот визит в страну с высокой вероятностью станет для него последним.

По словам главы Евросовета, в этом году, помимо 10-летия со дня создания "Восточного партнерства", в Европе отмечают 15-летие расширения ЕС, а также "коллапс советского доминирования".

В конференции в Батуми, которая в этом году проходит под лозунгом "10 лет ценного партнерства - пройденный путь и перспективы", принимают участие более 50 гостей из стран и партнеров Евросоюза. Помимо Туска в Батуми прибыли еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, министры иностранных дел ряда стран, в том числе Армении, Польши, Словакии и Швеции. В рамках конференции, которая продлится два дня, состоятся тематические сессии, планируется подписание финансовых документов, предполагающих выделение Грузии в общей сложности €47 млн в качестве помощи.

По статистике Всемирного банка, численность населения Грузии неуклонно увеличивалась с 1950 года, когда она составляла 3,5 млн человек, по 1991 год, когда на момент распада Союза в этой стране жили уже 5,45 млн человек. После провозглашения независимости численность населения Грузии начала ежегодно снижаться, скатившись к 2018 году почти до послевоенного показателя в 3,7 млн человек, тенденция сохраняется.