Зариф считает, что Великобритания стремится к обострению отношений с Ираном

ТАСС, 11 июля. Великобритания стремится обострить отношения с Ираном, обвиняя Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) в причастности к попытке задержания британского танкера в Ормузском проливе. Такое мнение высказал в четверг глава иранского внешнеполитического ведомства Мохаммад Джавад Зариф.

"Обвинения Великобритании в адрес Ирана беспочвенны, - цитирует Зарифа агентство ISNA. - Они делают заявления, чтобы обострить отношения".

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По их данным, танкер покидал Персидский залив, когда к нему приблизились катера. Экипажу судна было приказано сменить курс и остановиться в территориальных водах Ирана. Танкер, по данным CNN, сопровождался фрегатом ВМС Великобритании "Монтроуз". Его экипаж настоял на том, чтобы катера немедленно развернулись и пропустили судно.

Как сообщило в четверг агентство Reuters, Министерство обороны Соединенного Королевства подтвердило, что иранские катера пытались остановить британское торговое судно в Ормузском проливе. По данным ведомства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять.

Пресс-служба КСИР отрицает свою причастность к инциденту в Ормузском проливе.