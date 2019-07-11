Капитан судна Sea Watch считает, что ЕС финансирует преступников в Ливии

МАДРИД, 11 июля. /ТАСС/. Евросоюз поддерживает преступников в Ливии, оказывая финансирование местной береговой охране. Такое мнение выразила капитан судна неправительственной организации Sea Watch немка Карола Ракете в опубликованном в четверг интервью газете El Pais.

Ранее вопреки запрету она доставила спасенных в море мигрантов в порт острова Лампедуза. Ракете спросили, как проявила себя Европа в данной ситуации. "Она [Европа] финансирует ливийскую береговую охрану и режим, который допускает пытки и торговлю людьми, - считает капитан. - Евросоюз не должен сотрудничать с такими организациями".

"Они финансируют преступников, зная, что они ими являются, - подчеркнула капитан. - Мне стыдно, что мое правительство, такая страна, как Германия, и Европейский союз, оказывают поддержку этим преступникам. Я никогда этого не пойму".

После более чем двухнедельного нахождения в море со спасенными 12 июня у берегов Ливии мигрантами при отсутствии разрешения на заход и высадку их в Италии Ракете в ночь на 29 июня зашла в порт Лампедузы, задев при швартовке у пирса катер Финансовой гвардии. При маневре никто не пострадал.

40 мигрантов, которые должны быть распределены по разным европейским странам, были доставлены на берег. Капитан была арестована по обвинению в неподчинении военным, попытке потопления судна, а также причастности к перевозке нелегалов. Власти Германии, а также других стран осудили меры Италии и потребовали освобождения Ракете.

В результате судья предварительного следствия в Италии принял решение освободить Ракете из-под домашнего ареста и постановил снять с нее обвинение в оказании сопротивления военному кораблю.