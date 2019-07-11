Туск считает необоснованным шагом запрет на полеты из России в Грузию

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Решение российских властей ввести временный запрет на полеты из РФ в Грузию является необоснованным и непропорциональным. Об этом в четверг заявил председатель Европейского совета Дональд Туск на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Грузии Саломе Зурабишвили в Батуми.

"Недавнее решение России запретить полеты в Грузию является необоснованным и непропорциональным, но ваша страна справлялась с внешним давлением раньше и справится на этот раз", - сказал Туск, подчеркнув, что ЕС выражает Грузию свою поддержку и солидарность.

Решение российских властей было принято после того, как 20 июня в Тбилиси у здания парламента начались масштабные акции протеста. Поводом для них стала сессия Генассамблеи Межпарламентской ассамблеи православия (МАП), проходившая в грузинском парламенте. Следуя утвержденному протоколу, возглавлявший российскую делегацию депутат Госдумы и президент МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера. Недовольная этим фактом оппозиция сорвала мероприятие и вывела людей на акцию протеста с антироссийскими лозунгами, закончившуюся попыткой штурма парламента.