Профильный комитет Рады рекомендовал уволить Климкина с поста главы МИД Украины

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Комитет Верховной рады по иностранным делам рекомендовал депутатам парламента поддержать постановление об увольнении министра иностранных дел Украины Павла Климкина и назначении на этот пост Вадима Пристайко. За соответствующее решение проголосовали в четверг большинство членов комитета.

"Комитет поддержал, решение есть", - объявил в сессионном зале парламента председатель Рады Андрей Парубий.

Решение комитета носят рекомендательный характер, окончательное решение принимает Рада.

Разногласия с Зеленским

МИД РФ 25 июня направил Украине и Международному трибуналу по морскому праву ноты с указанием возможностей, которые Киев в рамках законодательства РФ может использовать для освобождения арестованных за нарушение госграницы моряков. Глава МИД Украины Павел Климкин 26 июня заявил, что Киев отвергает предложение Москвы, содержащееся в полученной ноте. Президент страны Владимир Зеленский 27 июня резко раскритиковал его за подобный демарш, так как не знал о выработке решения, а об ответе Украины "прочитал в интернете".

Климкин возглавляет МИД Украины с 19 июня 2014 года. 17 мая 2019 года он уже подавал в отставку, но Верховная рада тогда отказалась ее принять.

Три корабля Военно-морских сил Украины 25 ноября 2018 года нарушили порядок прохождения территориальных вод РФ при следовании из Черного в Азовское море. Катера были задержаны, а моряки арестованы. В настоящее время в отношении них идет следствие по статье о нарушении государственной границы РФ.