Глава КА Венесуэлы отверг возможность проведения досрочных президентских выборов

КАРАКАС, 11 июля. /ТАСС/. Власти Венесуэлы не рассматривают возможность проведения досрочных президентских выборов, несмотря на требования оппозиции. Об этом в среду в эфире телеканала Venezolana de Televison сообщил председатель Конституционной ассамблеи (КА) Боливарианской Республики Дьосдадо Кабельо.

"Президентских выборов не будет, новое правительство [венесуэльского лидера] Николаса Мадуро было сформировано лишь полгода назад", - сказал Кабельо. В то же время он сообщил, что в стране пройдут выборы депутатов Национальной ассамблеи - однопалатного парламента, который сейчас контролируют политические оппоненты Мадуро. "Мы хотим провести выборы в Нацассамблею в следующем году", - отметил глава КА.

Представители венесуэльской оппозиции требуют проведения в стране досрочных выборов президента. По их словам, этот вопрос обсуждается в рамках диалога с правительственной делегацией, который стартовал в понедельник на Барбадосе. Министр связи и информации Венесуэлы Хорхе Родригес в среду заявил, что переговоры проходят успешно. Ранее Мадуро не исключал, что по итогам контактов с оппозицией удастся прийти к соглашениям.

Выборы президента Венесуэлы, победу на которых одержал Мадуро, состоялись в мае прошлого года. Оппозиция отказалась признавать их результаты, такую же позицию заняли США, ЕС, ряд стран латиноамериканского региона, Канада и Австралия.

Политический кризис в Боливарианской Республике обострился 23 января после того, как лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организации американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.