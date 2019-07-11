СМИ: США рассматривают возможность смягчения санкций против КНДР

ТАСС, 11 июля. США рассматривают возможность приостановки действия некоторых санкций в отношении Северной Кореи на срок от 12 до 18 месяцев при условии ликвидации ядерного центра Йонбён и замораживания всей ядерной программы. Об этом в четверг сообщает агентство Yonhap со ссылкой на источник в администрации президента США Дональда Трампа.

По его сведениям, речь идет о санкциях Совета Безопасности ООН, ограничивающих экспорт угля и текстиля из КНДР, - основной источник дохода для страны. Как отмечает агентство, данные меры помогут двум странам достичь компромисса после провала их второго саммита во Вьетнаме в феврале этого года.

"Белый дом после начала переговоров на уровне рабочих групп хочет определить условия, при которых может начаться процесс денуклеаризации КНДР", - отметил источник, добавив, что срок приостановки санкций может быть продлен, если данный процесс будет идти в "хорошем темпе". Под замораживанием ядерной программы американские власти понимают отказ Пхеньяна от дальнейшего производства боеголовок, оружейного плутония и высокообогащенного урана.

Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын в 2018 году провели в Сингапуре первый в истории двух государств саммит, по итогам которого был подписан совместный документ. Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Вторая встреча между двумя лидера состоялся во вьетнамском Ханое 27-28 февраля этого года. Трамп и Ким Чен Ын не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать новый совместный документ.

30 июня в рамках визита в Южную Корею глава вашингтонской администрации посетил демилитаризованную зону на границе двух корейских государств, где в пограничном пункте Пханмунджом встретился с Ким Чен Ыном.