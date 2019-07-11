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ХАМАС прилагает усилия для нормализации отношений с сирийскими властями

Член Политбюро движения Махмуд Аз-Захар выступил за хорошие отношения со всеми странами, занимающими антиизраильскую позицию

ТАСС, 11 июля. Палестинское движение ХАМАС прилагает усилия для улучшения отношений с руководством Сирии и ее президентом Башаром Асадом. Об этом, как сообщает телеканал Al Arabiya, заявил в четверг член Политического бюро движения Махмуд Аз-Захар.

По его словам, "в интересах ХАМАС поддерживать хорошие отношения со всеми странами, занимающими антиизраильскую позицию, в частности Сирией, Ливаном и Ираном". При этом политик отметил поддержку Палестины со стороны сирийского руководства и свободу действий, которой всегда пользовались в Сирии палестинские организации.

Отношения между Дамаском и ХАМАС ухудшились в 2012 году после того, как офисы движения в Сирии были закрыты из-за его поддержки антиправительственных выступлений оппозиции.

Теги
ИранЛиванПалестинаСирияАсад, Башар Хафез
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