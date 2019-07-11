У здания телеканала NewsOne в Киеве проходит массовый митинг в поддержку журналистов

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Сотни людей при поддержке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" в четверг собрались в Киеве у здания телеканала NewsOne с требованием защитить журналистов от преследований за попытку организовать телемост с Москвой.

"Мы требуем от президента Украины как гаранта Конституции защитить журналистов, встать на защиту свободы слова", - заявил присутствующий на митинге депутат Верховной рады Юрий Павленко. Он добавил, что собравшиеся у здания телеканала также требуют от Генеральной прокуратуры Украины прекратить преследование журналистов. "Люди пришли, чтобы поддержать журналистов, выступить против попыток политической цензуры и остановить наступление на свободу Украины", - подчеркнул депутат.

В свою очередь один из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Вадим Рабинович объявил на митинге, что отзывает голос, отданный на президентских выборах за Владимира Зеленского. "Я голосовал за мир, за нормальные тарифы. Вы не имеете права давать указания сажать журналистов", - обратился он к главе государства. Кроме флагов с партийной символикой люди принесли множество плакатов с лозунгами о недопустимости посягательств на свободу слова в стране.

Несколько дней назад российский и украинский телеканалы "Россия-1" и NewsOne выступили с инициативой провести телемост Киев - Москва, который должен был быть вне политики. Это вызвало бурные протесты на Украине, зазвучали призывы лишить канал лицензии. В понедельник днем NewsOne объявил, что отменяет телемост из-за появившихся угроз в адрес журналистов.

Тем не менее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания Украины решил провести внеплановую проверку телеканала. Генеральная прокуратура Украины завела уголовное дело против телеканала по статьям о госизмене и о финансировании терроризма. А Зеленский, комментируя планы проведения телемоста Киев - Москва, заявил, что не допустит монополизации телевизионного пространства людьми с пророссийскими взглядами.