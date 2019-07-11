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Миграционная политика Трампа

NYT: власти США 14 июля начнут аресты нелегальных мигрантов для их депортации

Рейды должны пройти в 10 крупнейших городах страны, отмечает издание

ТАСС, 11 июля. Власти США начнут проводить рейды с целью массовой депортации из страны нелегальных иммигрантов с 14 июля. Об этом в четверг сообщила газета The New York Times со ссылкой на источники в министерстве внутренней безопасности (МВБ).

По данным издания, сотрудники федеральной Службы иммиграционного и таможенного контроля (СИТК) планируют задержать на начальном этапе по меньшей мере 2 тыс. человек. Рейды будут проводиться в основном в 10 крупнейших городах страны.

При этом источники газеты сомневаются в эффективности подобных шагов. По их словам, информация о готовящихся массовых арестах уже распространилась среди нелегальных иммигрантов, которые "осведомлены о том, что сотрудники СИТК не могут входить в дом без разрешения жильцов, даже если те незаконно находятся на территории страны".

В среду и. о. директора Службы по вопросам гражданства и иммиграции при МВБ Кен Кучинелли заявил, что власти твердо настроены на проведение таких рейдов, но дату он не назвал.

Президент Дональд Трамп в конце июня предупредил, что сотрудники американских правоохранительных ведомств начнут вскоре депортировать миллионы нелегальных иммигрантов. Спустя несколько дней он объявил, что проведение рейдов откладывается, поскольку правящая Республиканская партия надеется заключить с демократами компромиссное соглашение, призванное способствовать решению проблемы нелегальной иммиграции и ужесточению контроля на границе.

При нынешнем главе Белого дома борьба с нелегалами - пресечение их попыток пробраться в США и депортация тех, кому это удалось, - значительно активизировалась. Еще во время президентской предвыборной кампании в 2016 году Трамп пообещал своим сторонникам проводить более жесткую иммиграционную политику, а также усилить пограничный контроль. Он убежден в том, что нелегальные иммигранты, а их в США насчитывается, согласно оценкам МВБ, примерно 11 млн человек, являются преступниками.

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СШАМиграционная политика Трампа
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