Командующий десантными войсками Украины призвал провести парад вопреки решению президента

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Военный парад в День независимости Украины должен состояться, несмотря на решение президента Владимира Зеленского не проводить его по причине дороговизны. Такое заявление сделал командующий Высокомобильными десантными войсками Вооруженных сил Украины Михаил Забродский.

"Без оглядки на то, что происходит в политике, парад должен состояться. Парад нужен нашему государству и нашим войнам, и он будет", - заявил Забродский в видео, которое опубликовал в своем Facebook советник министра обороны Украины Юрий Бирюков.

Президент Украины Владимир Зеленский 9 июля сообщил, что проведение военного парада в День независимости не состоится ввиду его дороговизны. В видеообращении он заявил, что вместо этого "300 млн гривен (более $11 млн) будут выделены на премии военным".

Экс-президент Украины Петр Порошенко назвал такое решение главы государства "не очень дальновидным". Спикер парламента Андрей Парубий заявил, что "неприятно поражен" решением об отмене парада и призвал людей выйти на Крещатик в День Независимости и почтить защитников Украины.

В прошлом году Украина отметила 27-ю годовщину независимости самым масштабным за последние годы военным парадом. В нем приняли участие 4,5 тыс. военнослужащих и представителей различных силовых структур, 250 единиц техники, а также авиация.