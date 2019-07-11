Генпрокурор Молдавии Харунжен заявил о своей отставке

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Генеральный прокурор Молдавии Эдуард Харунжен подал в отставку. Об этом говорится заявлении Харунжена, которое опубликовала в четверг пресс-служба прокуратуры.

"Заявляю о своей отставке. Я делаю это с честью, достоинством и ответственностью за деятельность учреждения, которое возглавлял", - говорится в заявлении.

Парламент Молдавии на заседании во вторник признал, что в 2016 году Харунжен был утвержден в этой должности с нарушениями, призвав президента страны отправить его в отставку. Это решение было одобрено фракциями Партии социалистов Республики Молдова, Партии действия и солидарности, а также "Платформы "Достоинство и правда", которые представляют парламентское большинство. Депутаты ушедшей в оппозицию Демократической партии Молдовы назвали решение коллег незаконным.

Новые власти Молдавии обвинили генпрокурора в обслуживании интересов контролирующего Демпартию олигарха Владимира Плахотнюка, который покинул страну после формирования новой коалиции в парламенте. Произошли перестановки в руководстве других силовых ведомств, в отставку полным составом ушел Конституционный суд, руководство Центральной избирательной комиссии, другие госслужащие, которых обвинили в противозаконных связях с демократами.