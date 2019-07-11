Рада утвердила Избирательный кодекс, который вводит открытые избирательные списки

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Верховная рада Украины за 10 дней до внеочередных парламентских выборов утвердила новый Избирательный кодекс, который отменяет смешанную систему голосования на выборах в парламент и вводит пропорциональную систему с открытыми партийными списками. Правда, новая избирательная система не коснется предстоящего 21 июля голосования и будет введена уже только на следующих парламентских выборах через пять лет.

Проект закона об Избирательном кодексе депутаты рассматривали больше месяца, поскольку к нему было предложено более 4,5 тыс. поправок. Но уже в ходе самого голосования в четверг депутаты никак не могли принять эти поправки, поскольку в зале просто не было необходимого числа парламентариев.

Спикер Рады Андрей Парубий вынужден был 14 раз ставить вопрос на голосование. "Займите рабочие места! Готовы? Еще три голоса. Голосуем за кодекс! Сейчас мы должны выйти на 226. Коллеги, карточки с вами? Голосуем за возвращение к рассмотрению поправок. Поддерживаем!" - кричал Парубий на депутатов, но все было бесполезно. В результате спикер был вынужден покинуть место в президиуме и пойти в зал, по рядам, убеждая народных избранников исполнить свой долг.

Новый Избирательный кодекс

По словам Парубия, кодекс предусматривает "новую философию подхода и наиболее современные разработки, позаимствованные у европейских коллег". В частности, в каждом из 27 региональных избирательных округов Украины партии составляют списки минимум из пяти кандидатов. В бюллетене для голосования будут две графы, в которые избиратель должен будет вписать номер партии, а также номер конкретного кандидата.

Депутатские мандаты в Раде распределят пропорционально результатам выборов, чем больше поддержка партии, тем больше мандатов она получит. Места в парламенте займут кандидаты, которые получили наибольшую поддержку в своем регионе. При этом проходной барьер для партий снижен с 5% до 4%.

Коалиция в Раде еще в 2014 году обещала ввести систему открытых списков. Внеочередные выборы в парламент Украины 21 июля пройдут еще по пропорционально-мажоритарной системе. Половина мест в Раде (225 мандатов) распределят партии, которые преодолели барьер в 5%. Еще 199 депутатов будут избраны в одномандатных округах, их число сократилось на 26 из-за событий в Донбассе и воссоединения Крыма с Россией.