Друг Трампа, торговец людьми. Что нужно знать о Джеффри Эпштейне, обвиненном в сутенерстве

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн оказался в центре крупного скандала: его обвиняют в торговле сексуальными услугами и связях с несовершеннолетними девушками. Финансист приходился знакомым многим влиятельным людям, в том числе президенту США Дональду Трампу. ТАСС изучил биографию Эпштейна и обвинения, которые ему предъявлены.

Из Парижа в тюрьму

Эпштейн был задержан 6 июля по прибытии из Парижа в Нью-Джерси. 8 июля ему были предъявлены обвинения по двум статьям: торговля людьми с целью сексуальной эксплуатации и заговор с целью сексуальной эксплуатации. Прокуратура штата Нью-Йорк полагает, что в начале 2000-х миллиардер домогался нескольких десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из которых было 14 лет. В 2002–2005 годах он приглашал их в свой дом на Манхэттене, подвергал домогательствам и сексуальному насилию. Эпштейн платил девушкам, а также заставлял их приводить других ровесниц. За это миллиардеру может грозить тюремное заключение сроком до 45 лет.

Свою вину финансист не признал. Через своего адвоката Джека Голдбергера он заявил, что предполагаемые жертвы вступали с ним в интимные отношения добровольно и что в тот момент он считал, что им было больше 18 лет.

В 2007–2008 годах Эпштейн уже был участником похожего резонансного разбирательства в штате Флорида. Тогда он заключил сделку со следствием, признав вину в менее тяжелом преступлении — привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией. Он провел в тюрьме около 13 месяцев, но имел возможность регулярно наведываться на свободу: шесть дней в неделю на 12 часов. Бывший федеральный прокурор США в Манхэттене Мими Рока уверена: теперь ему "не стоит ожидать такую смехотворно-полюбовную сделку, которой он отделался в прошлый раз".

Кто такой Эпштейн и чем он занимался

66-летний Эпштейн до недавнего времени считался одним из самых успешных финансовых менеджеров Америки. При этом у него даже нет диплома бакалавра, а начинал он как учитель математики и физики в одной из нью-йоркских школ. В начале 1980-х он работал в инвестиционном банке Bear Stearns, прекратившем существование в 2008 году из-за кризиса. В 1982 году основал собственную фирму J. Epstein & Co, которая предлагала финансовые услуги для бизнесменов с капиталом от $1 млрд. Вскоре он ворочал уже многомиллиардными активами клиентов, в 1992 году стал владельцем самого крупного частного дома на Манхэттене, с 1996 года перенес свой бизнес на Американские Виргинские острова (популярное налоговое убежище), занимался филантропией — в частности, перечислил $30 млн Гарвардскому университету.

Уже тогда, в начале нулевых, Эпштейн обладал неоднозначной репутацией — коллеги с Уолл-стрит сравнивали его с Волшебником страны Оз и Великим Гэтсби, поскольку многие детали его биографии, в том числе реальный объем капиталов, были окутаны тайной. Один из несостоявшихся бизнес-партнеров сетовал на то, что ни разу не видел Эпштейна за работой: "Мои богатые знакомые работают по 26 часов в день, этот парень играет по 26 часов в день".

Тогда же за ним закрепилась слава плейбоя, его часто видели в сопровождении множества молодых девушек, в том числе тинейджеров. Vox пишет, что, когда вокруг Эпштейна начал разгораться первый секс-скандал, миллиардер нанял огромную команду адвокатов, где присутствовали такие звезды юриспруденции, как Алан Дершовиц и Кеннет Старр. Одновременно на миллиардера работала группа частных детективов, которые выискивали компромат на девушек, обвинивших Эпштейна в домогательствах, а также полицейских и прокуроров, фигурировавших в деле. Благодаря всему этому его удалось "отмазать" от серьезного тюремного срока.

Связи с Трампом и Клинтоном

Эпштейн был хорошо знаком с многими представителями американской элиты, в прессе уже давно ходили спекуляции, что кто-то из его друзей мог быть соучастником сексуальных преступлений. Миллиардер гордился "коллекцией" могущественных знакомых и называл их своей "инвестицией". Его частным самолетом пользовались экс-президент США Билл Клинтон, актер Кевин Спейси и комик Крис Такер. С нынешним арестом Эпштейна некоторые журналисты связывают надежду на то, что теперь-то он "запоет как соловей" и раскроет другие влиятельные фигуры, которые на протяжении многих лет занимались харассментом и абьюзом по отношению к малолетним девушкам.

Наибольший же интерес представляет дружба Эпштейна с Дональдом Трампом. В интервью журналу New York Magazine в 2002 году будущий 45-й президент рассказывал, что знает Эпштейна уже 15 лет и считает его "отличным парнем", с которым "очень весело": "Даже поговаривают, что он любит красивых женщин — так же, как и я — по большей части молоденьких".

7 июля журналисты попросили президента США прокомментировать информацию об аресте Эпштейна. Трамп ответил, что ничего об этом не слышал. А спустя два дня признал, что "знал его так же, как и все люди на Палм-Бич", но никогда "не был его фанатом". По словам президента, их отношения испортились 15 лет назад. Возможно, это как-то связано с утверждениями о том, что Эпштейн приставал к массажистке во время визита в поместье Трампа Мар-а-Лаго. С тех пор финансисту якобы запретили там появляться.

Эпштейна и президента связывает еще одна деталь. В конфиденциальных консультациях, касающихся сделки со следствием в 2008 году, участвовал Александр Акоста — бывший прокурор Южного округа штата Флорида, а ныне — министр труда в кабинете Трампа.

Артур Громов