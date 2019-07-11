Вице-премьер Молдавии: генпрокуратура страны будет полностью реформирована

КИШИНЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Генпрокуратуру Молдавии, которую обвинили в обслуживании интересов олигарха Владимира Плахотнюка, ждут массовые увольнения и кардинальная реформа. Об этом сообщил в четверг вице-премьер, глава МВД и лидер входящей в правящую коалицию "Платформы "Достоинство и правда" (ПДП) Андрей Нэстасе на своей странице в Facebook.

"Отставка [Эдуарда] Харунжена (генпрокурора - прим. ТАСС) не решает все вопросы", - сказал Нэстасе, назвав прокуратуру "последним бастионом Плахотнюка". "Там были приняты меры, чтобы противостоять попыткам внести изменения, поэтому это ведомство должно быть реформировано с основ, деполитизировано, декриминализовано", - подчеркнул глава Нэстасе.

По его словам, Харунжен и его окружение предстанут перед законом. "Нам нужна сильная прокуратура, чтобы привлечь к ответственности всех, кто грабил страну в эти годы", - объяснил глава МВД.

В июне в парламенте Молдавии было сформировано новое большинство из фракций поддерживающей президента страны Игоря Додона Партии социалистов Республики Молдова, проевропейской Партии действия и солидарности и ПДП. Они объединились с целью отстранения от власти Демократической партии Молдовы, которую контролирует Плахотнюк.

В свою очередь контролировавшие правительство демократы заблокировали госучреждения и потребовали распустить парламент. Однако поддержку новой власти выразили ЕС, Россия, США и другие страны. После этого Плахотнюк и его окружение покинули республику.