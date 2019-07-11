Прокуратура Италии открыла расследование по делу о возможном финансировании "Лиги" из РФ

РИМ, 11 июля. /ТАСС/. Прокуратура Милана открыла расследование на основании журналистских публикаций на американском сайте BuzzFeed и в итальянском еженедельнике "Эспрессо" о предполагаемом финансировании со стороны РФ партии "Лига", лидером которой является вице-премьер и глава МВД Маттео Сальвини. Об этом сообщило в четверг агентство АНСА.

Ранее BuzzFeed разместил аудиозапись беседы одного из соратников Сальвини президента ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлуки Савоини с предполагаемыми российскими предпринимателями, с которыми обсуждал возможную сделку о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере €65 млн могла получить партия. Савоини также рассказывал собеседникам о намерениях "Лиги", которая сейчас является самой популярной партией в Италии, изменить ситуацию в ЕС, руководствуясь больше национальными интересами. Беседа состоялась, как утверждает издание, 18 октября прошлого года, когда Сальвини побывал в Москве.

Опровержение Сальвини

Все эти откровения уже излагались в феврале в "Эспрессо". Уже тогда "Лига" подала иск о клевете. Сальвини и тогда, и сейчас категорически опроверг информацию о получении финансирования из Москвы. "Никогда не взял ни рубля, ни евро, ни доллара, ни литра водки у России", - сказал политик в среду.

"Мы не получили ни цента ни от России, ни от США, ни от Китая", - подчеркнул он в четверг.

Сомнительная несвежая новость

Многие местные обозреватели отмечают, что из приводимой СМИ беседы не следует, что "Лига" все-таки получила какие-то деньги, а ее содержание вполне соответствует публичным высказываниям представителей "Лиги", которые всегда выступали за укрепление отношений с РФ. И хотя публикация "Эспрессо", которую опровергли все упомянутые в ней стороны, не вызвала большого резонанса, американская утечка взбудоражила итальянскую политику. Оппозиция требует, чтобы Сальвини дал разъяснения в парламенте (хотя он напрямую не имеет отношения к этой истории). А союзная по коалиционному правительству партия "Движение "5 звезд" (с которой у "Лиги" сложилось внутри коалиции определенное соперничество) не упустила случая, чтобы упрекнуть партнеров, отметив, что у "пятизвездных" все источники финансирования прозрачны".

В прошлом году "Лига" была приговорена за финансовые нарушения бывшего руководства к выплате €49 млн. В СМИ писали, что таким образом партия оказалась банкротом, хотя в итоге выплата этой суммы производится в долгосрочную рассрочку. Многие видят в истории с "Лигой" определенные параллели с падением коалиционного правительства в Австрии, когда лидер одной из правящих партий - Австрийской партии свободы Хайнц-Кристиан Штрахе был вынужден подать в отставку с поста вице-канцлера после публикации компрометирующей видеозаписи также с предложением российского финансирования.