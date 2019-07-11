Reuters: полиция применила слезоточивый газ против протестующих в столице Нигерии

ТАСС, 11 июля. Полиция Нигерии применила слезоточивый газ против группы мусульман-шиитов, протестующих в столице страны Абудже. Об этом в четверг сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Несколько сотен шиитов собрались возле правительственных зданий с требованиями освободить главу Исламского движения Нигерии Ибрагима Якуба аль-Закзаки, находящегося под стражей с 2015 года. По информации агентства, в ответ на применение газа участники протеста забрасывали полицейских камнями.

По данным местной газеты Punch, пять человек были задержаны.

Во вторник группа демонстрантов напала на представителей сил безопасности Нигерии, охранявших парламент, отняла у них оружие и открыла огонь по охранникам. В результате столкновения не менее двух полицейских погибли, 40 участников протеста были задержаны, указывает Punch.

Ибрагим Якуб аль-Закзаки является популярным лидером шиитов Нигерии. В декабре 2015 года нигерийская армия провела обыски в резиденции аль-Закзаки в городе Зариа на севере страны. Сам он во время этих акций получил серьезные ранения, несколько его последователей были убиты. Власти обвинили шиитов в подготовке покушения на командующего сухопутными войсками ВС Нигерии генерал-лейтенанта Тукура Буратаи. С тех пор Закзаки остается в заключении, несмотря на решение суда о его освобождении.