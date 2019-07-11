Зеленский предложил люстрировать все руководство Украины времен Порошенко

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обвинил высших должностных лиц в бездействии и предложил распространить люстрацию, под которую подпадали до сих пор чиновники времен экс-президента Виктора Януковича, на всех руководителей и после 2014 года. При этом он выразил уверенность, что деятельность этих лиц в будущем получит также "справедливую юридическую оценку".

"Предлагаю к перечню должностей, которые подпадают под люстрацию, добавить президента Украины, депутатов, главу Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО, руководителей оборонных ведомств, которые занимали должность с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года", - сказал президент.

Законопроект о люстрации, по его словам, представляет "только общественную оценку их деятельности". "Уверен, что действия всех обозначенных лиц в будущем получат и справедливую юридическую оценку", - заявил Зеленский.